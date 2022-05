Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei Verkehrsunfallfluchten. Wer hat etwas beobachtet?

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen zu zwei Unfallfluchten, die sich im Stadtgebiet von Lemgo zugetragen haben. Am 22. Mai 2022 (Sonntag) parkte der Besitzer eines grauen 3er BMWs seinen Wagen auf dem kleinen Parkplatz an der Sporthalle des Engelbert-Kämpfer-Gymnasiums im Rampendal. Zwischen 19 und 20:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den BMW und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher machte sich anschließend aus dem Staub. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (26. - 27. Mai 2022), in der Zeit von etwa 19 - 11 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Audi A 5 auf dem Bahnhofsvorplatz beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Auch dieser Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung in Gang zu setzen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231/6090 entgegen.

