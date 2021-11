Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer in Straße der Opfer des Faschismus

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Randalierer heilten sich in der Zeit vom 05.11.2021 - 08.11.2021 in der Straße der Opfer des Faschismus auf, so dass nunmehr die Polizei ermittelt. Demnach brannten die Täter einen dort befindlichen Mülleimer an, verteilten diversen Müll auf der Straße, beschädigten das Fallrohr einer Dachrinne und rissen mehrere Parkbegrenzungspfosten aus der Verankerung. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zur Sachbeschädigung werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeteten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

