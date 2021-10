Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drei Verletzte nach Unfall an Anschlussstelle der BAB 71

Stadtilm (ots)

An der Ausfahrt Stadtilm der BAB 71 waren am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr miteinander kollidiert. Der Fahrer eines Pkw Mercedes mit Anhänger hatte am Morgen gegen 07:00 Uhr die Autobahn in Richtung Schweinfurt befahren und wollte an der Anschlussstelle Stadtilm weiter in Richtung B 90 fahren. Dabei kam es aber zur Kollision mit dem anderen Fahrzeug, einem Opel-Transporter. In der Folge des Unfalls stürzte der Anhänger am Mercedes auf die Seite. Drei Personen wurden verletzt. Bis zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge gegen 09:30 Uhr war die Anschlussstelle Stadtilm der Richtungsfahrbahn Schweinfurt voll gesperrt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 33.000 EUR.

