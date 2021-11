Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 05.11.2021 - 08.11.2021 Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße. In der Folge gelangten der oder die Täter gewaltsam in mehrere Kellerabteile und stahlen daraus u.a. einen Handwagen, mehrere große Säcke Leergut sowie eine Fräsmaschine. Unbekannt gelang es ihnen schließlich, den Tatort zu verlassen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

