Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung: Ermittlungen in Kindergarten

Gera (ots)

Die unbekannten Täter entnahmen insgesamt 3 Kaninchen aus dem dortigen Stall. Eines ließen sie im Garten laufen, das zweite stahlen sie und das dritte verletzten sie enorm. Das verletzte Tier wurde schließlich tot auf der Wiese des Kindergartens aufgefunden.

"Die Ermittlungen mit Bezug zu einem Kindergarten hat seit dem vergangenen Wochenende (07.11.2021) die Geraer Polizei aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 06.11.2021 (ca. 13:30 Uhr) zum 07.11.2021 (11:15 Uhr) Zugang zum Außengelände des Kindergartens in der Wladimier-Majakowski-Straße in Gera. In der Folge entnahmen die Täter aus dem im Garten befindlichen Stall zwei Kaninchen. Eines davon stahlen die Täter, das andere ließen sie tot (mit Schnittverletzungen im Kopfbereich) zurück.

Als am Sonntag (07.11.2021) ein Zeuge die Kaninchen füttern wollte, stellte er den Vorfall fest und informierte die Polizei.

Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)"

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell