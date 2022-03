Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall während Verkehrskontrolle - ein Polizeibeamter leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein Polizeibeamter wurde während einer Verkehrskontrolle auf der Alleestraße am Dienstag, 8. März, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Als zwei Einsatzkräfte der Hammer Polizei gegen 17.45 Uhr einen Radfahrer kontrollieren wollten, hielten sie mit ihrem Streifenwagen, einem VW Transporter, auf einem Parkstreifen der Alleestraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Während der Kontrolle reichte ein 52-jähriger Polizeibeamter seinem Kollegen Personaldokumente durch die geöffnete Schiebetür in den Transporter.

In diesem Moment fuhr ein 80-jähriger Hammer mit seinem Nissan auf der Alleestraße stadtauswärts in westliche Richtung. Während er an dem Streifenwagen seitlich vorbei fuhr, kam es zu einer Kollision zwischen dem Nissan und dem Polizeibeamten, der daraufhin durch die geöffnete Schiebetür in den Fahrzeuginnenraum geschleudert wurde. Der 52-Jährige verletzte sich dabei leicht und verblieb dienstfähig. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7500 Euro.(hei)

