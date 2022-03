POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Norden (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag, 07. März, in der Zeit von 13.30 - 16.30 Uhr, in eine Hochparterrewohnung in der Merschstraße ein. Die Täter schlugen die Scheibe einer Balkontür ein. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten anschließend vom Tatort. Sie erbeuteten Goldschmuck, einen Laptop sowie Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (av) ...

