POL-HAM: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2021

Hamm-Herringen (ots) - Ein Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, 07. März, gegen 21.15 Uhr, auf der Straße Am Holtkamp schwer verletzt. Der 51 jährige Fahrer befuhr die Straße Am Holtkamp in südliche Richtung, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Rollerfahrer kollidierte mit dem Reh und kam zu Fall. Beim Sturz wurde er schwer verletzt. Er wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär ...

mehr