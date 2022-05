Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen Mini Coopers wird gebeten sich zu melden.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von einem Verkehrsunfall, der sich am 22. Mai 2022 (Sonntag) gegen 11:55 Uhr auf der K 74 ereignet hatte, bei dem sich ein 23-jähriger Audi-Fahrer schwere Verletzungen zuzog: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5229310. In dem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Mini Coopers für eine Zeugenaussage melden möge. Unmittelbar vor dem Unfall fuhr der schwarze Kleinwagen in Richtung der Bahnhofstraße und musste bis zum Stillstand abgebremst werden, weil der 23-Jährige beim Überholen auf der Fahrspur des Minis fuhr. Die Person am Steuer des Minis meldet sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold.

