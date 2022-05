Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Auto vor Hauswand gefahren.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (26.05.2022) entwendeten Unbefugte eine graue Mercedes E-Klasse älteren Modells mit lippischem Kennzeichen vom Hof einer Firma in der Kampstraße. Am nächsten Abend wurde der Wagen zurückgebracht, gegen eine Hauswand gefahren und beschädigt stehen gelassen. Am Heck des Wagens fanden sich weitere Schäden. Möglicherweise war er auf der Spritztour in einen Unfall verwickelt. Falls Ihnen der Wagen aufgefallen ist oder Sie Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, informieren Sie bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

