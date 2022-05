Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Autoknacker knockt sich selbst aus.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29.05.2022) brach ein Mann gegen 2:30 Uhr einen Transporter in der Straße "Am Bauhof" auf. Er schlug ein Fenster ein und stahl zwei Sägen aus dem Wagen. Bei der Fahndung nach dem Dieb stieß ein Diensthundeführer in der Pivitsheider Straße auf den Tatverdächtigen. Als der Mann den Polizisten und seinen Hund bemerkte, warf er sein Diebesgut davon und versuchte zu Fuß in Richtung Pirolstraße abzuhauen. Seine Flucht endete jedoch rasch: Der Mann stieß beim Davonrennen mit dem Kopf gegen einen Sperrpfosten und ging zu Boden. Er wurde mit leichten Verletzungen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen polizeibekannten 35-Jährigen aus Detmold. Die Ermittlungen dauern an.

