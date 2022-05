POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen.

Lippe (ots) - Von Freitag auf Samstag (27./28.05.2022) brachen Unbekannte in mehrere Kellerräume von Mehrfamilienhäusern in der Pinneichenstraße ein. Vier Taten wurden zur Anzeige gebracht. Gestohlen wurden unter anderem Lebensmittel und zwei Koffer. Hinweise auf Tatverdächtige richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

