Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Unfall auf Dunniger Straße (29.04.2022)

Dunningen (ots)

Zwei verletzte Personen und zwei kaputte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 5547 zwischen Dunningen und Lackendorf passiert ist. Ein 21-jähriger VW-Fahrer bog aus einem Feldweg auf die K5547 und stieß dabei mit einem in Richtung Dunningen fahrenden Mazda eines 33 Jahre alten Mannes zusammen. Beide Fahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die demolierten und nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Mazda schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 6.000 Euro.

