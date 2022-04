Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkr. Rottweil) Zwei leicht verletzte Personen bei Auffahrunfall (28.04.2022)

Bösingen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Herrenzimmerner Straße am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Mann mit einem Audi fuhr in das Heck eines an einer roten Ampel auf Höhe der Dunninger Straße wartenden Opel eines 47-jährigen Mannes. Durch den Aufprall erlitten der 47-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Insassen des Opels zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

