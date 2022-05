POL-LIP: Lage. Mülltonnen brennen.

Lippe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (29.05.2022) brach ein Mann gegen 2:30 Uhr einen Transporter in der Straße "Am Bauhof" auf. Er schlug ein Fenster ein und stahl zwei Sägen aus dem Wagen. Bei der Fahndung nach dem Dieb stieß ein Diensthundeführer in der Pivitsheider Straße auf den Tatverdächtigen. Als der Mann den Polizisten und seinen Hund bemerkte, warf er sein Diebesgut davon und versuchte zu Fuß in ...

