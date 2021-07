Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Diebe bauen Katalysator an geparktem Auto aus

Ettlingen (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen den Katalysator an einem in der Dieselstraße in Ettlingen geparkten Auto abmontiert und gestohlen. Der Wagen parkte dort seit vergangenem Freitag bis der Besitzer am Mittwochmittag schließlich das fehlende Teil an seinem Opel Astra feststellte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243-32000 entgegen.

