Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

Obrigheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 13.07.22, gegen 11:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurde. Ein 50 Jahre alter Autofahrer wollte von Asselheim kommend an der Einmündung B 271 / L 516, die auf Obrigheimer Gemarkung liegt, nach links in Richtung Bockenheim einbiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt einer von links herannahenden 41 Jahre alten Fahrerin eines Pkw. Beide Verkehrsunfallbeteiligte wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sach-schaden in Höhe von ca. 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell