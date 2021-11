Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägereien vor Nachtclub

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gleich zu zwei Einsätzen der Polizei vor einem Nachtclub in Landau. Beim ersten Einsatz gegen 03:00 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen zwei Personen gemeldet. Hintergrund der Auseinandersetzung war wohl, dass das Fahrzeug, in welches der Angreifer einsteigen und nach Hause fahren wollte, bereits schon voll besetzt war. Damit zeigte er sich nicht zufrieden und schlug auf einen Fahrzeuginsassen ein. Der 17-jährige Schläger konnte im Nachgang ermittelt werden. Um 05:30 Uhr kam es erneut zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen auf der Straße vor dem Nachtclub. Diesmal ging es um einen Streit wegen eines Mädchens. Die beiden 19 bzw. 17 Jahre alten Kontrahenten schlugen mehrfach gegenseitig auf sich ein. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Schläger. Sie konnten auch hier nachträglich ermittelt werden.

