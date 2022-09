Polizei Köln

POL-K: 220927-4-K Auf Flucht vor Polizei junge Frau angefahren - Zeugensuche

Köln (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei hat der Fahrer eines mit gestohlenen Kennzeichen versehenen blauen Audi am Montagabend (26. September) im Stadtteil Nippes eine Fußgängerin angefahren. Die 21 Jahre alte Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Dem unbekannten Fahrer des Autos gelang die Flucht. Gegen 19.40 Uhr hatte ein Streifenteam der Wache Nippes versucht, den Audifahrer wegen seiner rasanten Fahrweise auf der Neusser Straße zu stoppen. Statt anzuhalten, hatte der junge Mann jedoch beschleunigt und war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Viersener Straße abgebogen. Im Einmündungsbereich, den die Polizisten zu diesem Zeitpunkt der Verfolgung noch nicht einsehen konnten, erfasste der Audi die 21-Jährige beim Überqueren der Straße frontal. Etwa 80 Meter hinter der Stelle, an der sie aufgeladen worden war, stürzte die junge Frau von der Motorhaube auf die Straße. Auch diesmal setzte der Fahrer seine Flucht fort. Diese endete erst an der Kreuzung Christinastraße, wo der Audi nach einer Kollision mit Sperrpfosten liegenblieb. Drei etwa 16-20 Jahre alte Insassen mit dunklen Haaren sollen laut Zeugenangaben in Richtung Kempener Straße weggelaufen sein. Einer soll eine Basecap getragen haben. Die Ermittlungen zum Halter des Audi dauern derzeit noch an. Die Kennzeichen hingegen sind bereits einem Diebstahl unter der Autobahnbrücke der A 59 Am Linder Kreuz zugeordnet. Zeugen, die Angaben zu dem Kennzeichendiebstahl, zu der Unfallflucht oder zur Identität der flüchtigen Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221 229-0 an das Kriminalkommissariat 74 zu wenden. (cw/de)

