POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 15.07., 22:00 Uhr bis zum 16.07.2022, 10:00 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere Strom- und Erdungskabel von Baustellen in der Neuwiesenstraße. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

mehr