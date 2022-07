POL-PPRP: Mit Cuttermesser verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am 17.07.2022 in der Zeit von 15:15 Uhr - 16:30 Uhr versuchten Unbekannte ein Auto aufzubrechen. Der schwarze Dacia Logan war zu der Zeit auf einem Parkstreifen in der Kallstadter Straße (in Höhe der Peterstraße) geparkt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500,- Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

