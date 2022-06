POL-MK: Schuhe für die Instagram-Bekannte/ Parfum geklaut

Kierspe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde Am Nocken ein Kinder-BMX-Rad gestohlen. Der Eigentümer hatte das schwarz/weiß lackierte Felt Bicycles gegen 20.15 Uhr am Eingang eines Mehrfamilienhauses Am Nocken abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Das blieb am Tatort liegen. Das BMX-Rad hat einen schwarzen Sattel, Chrom-Felgen und FC Köln- und EWO-Aufkleber an Rahmen bzw. Gabel. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

