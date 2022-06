Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel abgepumpt

Menden (ots)

Dieseldiebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag am Bieberkamp die Tanks von zwei Lkw leergepumpt. Beiden Lkw traf es bereits zum zweiten Male, weshalb die Tanks nur provisorisch verschlossen waren. Die Fahrzeuge standen auf dem Parkstreifen zwischen Lürbker Straße und Bieberblick. Die Diebe müssen mehrere hundert Liter Treibstoff abgezapft haben. Die Polizei fragt nun, ob Passanten in der Nacht ein Transporter oder Lkw aufgefallen ist, dessen Insassen sich im Bereich der abgestellten Lastkraftwagen aufhielten. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0. (cris)

