Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stuhl gestohlen/ Fahrerin ins Gesicht gespuckt/ Autodiebe

Iserlohn (ots)

Am Theodor-Heuss-Ring wurde am Donnerstag ein Bürostuhl gestohlen. Das hochwertige Modell "Capisco" stand zu Präsentationszwecken mindestens bis 12.10 Uhr vor der Eingangstür eines Geschäftes. Um 12.35 Uhr war der weiße Stuhl mit orangenem Bezug verschwunden. Der Geschäftsführer erstattete Anzeige bei der Polizei. Die fragt nun nach möglichen Zeugen: Wer hat Personen dabei beobachtet, die mit einem Bürostuhl über den Theodor-Heuss-Ring gingen? Hinweise unter Telefon 9199-0.

Nach einem Konflikt im fließenden Verkehr zwang ein Pkw-Fahrer am Donnerstag eine 46-jährige Fahrerin zum Anhalten, beschimpfte und bespuckte sie. Nach Aussagen der Geschädigten befuhr die Frau gegen 6.30 Uhr die Dortmunder Straße in Richtung Gerlingsen. Nach einem Fahrstreifenwechsel habe der Unbekannte sie bis zum Stillstand ausgebremst, sei ausgestiegen und zu ihrem Fenster gekommen. Die Frau kurbelte die Scheibe herunter, hörte sich die Beleidigungen an und versuchte den anderen zu beruhigen. Der Fahrer beruhigte sich jedoch nicht, sondern spuckte der Frau ins Gesicht. Als nun auch sie ausstieg, ging der Fahrer zurück zu seinem roten Kleinwagen und fuhr weiter. Der Unbekannte ist etwa 60 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er hat einen grauen Bart. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Hagener Straße ein grauer Renault Master/ML gestohlen. Damit im Zusammenhang stehen könnten Kennzeichen-Diebstähle in der Nähe. Das Fahrzeug parkte auf einem Privatparkplatz, der zur Straße Steltenberg liegt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0. (cris)

