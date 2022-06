POL-MK: Widerstand bei Kontrolle

Lüdenscheid/Halver/Schalksmühle/Kierspe (ots) - Taschendiebe waren am Donnerstag im Südkreis unterwegs. Als erstes traf es gegen 13 Uhr eine 70-jährige Kundin eines Discounters an der Hälverstraße in Schalksmühle. Während des Einkaufs hatte sie ihre Filztasche mitsamt Portemonnaie an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse musste sie feststellen, dass die Geldbörse weg war. Einige Zeit später bekam sie einen Anruf: Die Börse wurde gefunden. Allerdings fehlten ...

mehr