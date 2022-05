Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Enduro in Liebenau entwendet

Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) In der Zeit von Dienstagabend, 22:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, wurde von einem Grundstück an der Langen Straße in Liebenau ein schwarz-/orangefarbenes Motorrad, Typ 690 Enduro, der Marke KTM von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Wert des verschlossen abgestellten Krades beträgt ca. 7000,- Euro. Die Beamt*innen der Markloher Polizeistation bitten um Hinweise unter der Telefonnummer: 05021/92406-0

