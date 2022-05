Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl und Sachbeschädigung am Sportplatz Rehren

Hohnhorst - OT Rehren A/R (ots)

(eic) Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit zwischen Freitag dem 06.05.2022 gegen 22:00 Uhr und Montag dem 09.05.2022 gegen 16:00 Uhr auf dem Gelände des MTV Rehren diverse Sachbeschädigungen, sowie ein Diebstahl begangen. Das betroffene Landjugendhaus umfasst einen Aufenthaltsraum und einen Lagerraum. Das Tor zum Lagerraum wurde gewaltsam aufgebrochen, die Schließvorrichtung einer dahinterliegenden Schiebetür zerstört. Einige offensichtlich aus dem Lager entwendete Alkoholflaschen wurden neben der Sitzecke, die sich vor dem Haus befindet, zerstört, sodass der Boden mit Scherben bedeckt war. Außerdem wurden die Sitzecke, das Landjugendhaus selbst, ein Klettergerüst und umstehende Bäume mit Sprühfarbe und Montagekleber beschmiert. Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auf diesem Wege um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in dem oben genannten Zeitraum relevante Feststellungen am Sportplatz oder in unmittelbarer Nähe machen können oder gegebenenfalls Personen dort beobachtet? Hinweise werden unter 05723-9461-0 entgegengenommen.

