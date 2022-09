Polizei Köln

POL-K: 220927-2-K Mitarbeiter der Videoleitstelle erkennen Handydieb wieder - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons am Montagmorgen (26. September) in Köln-Kalk haben Polizisten mit Unterstützung der Videobeobachtung einen 39 Jahre alten Algerier festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, gegen 6 Uhr auf der Kalker Hauptstraße ein Handy aus dem unverschlossenen Golf eines 30-Jährigen entwendet zu haben. Etwa zwei Stunden nach der Tat erkannten Videobeobachter den mutmaßlichen Dieb bei seiner Rückkehr zum Tatort wieder. Hinzugerufene Kräfte nahmen den wegen Eigentumsdelikten bekannten Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das entwendete Handy. Ein Richter schickte den Tatverdächtigen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, in Untersuchungshaft. (jk/iv)

