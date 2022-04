Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer zieht sich bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu

Delbrück-Schöning (ots)

(ah)Sonntag, 17.04.22, 17:00 Uhr, 33129 Delbrück, Schöninger Straße/Grafhörsterweg, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr die Schöninger Straße von Schöning in Richtung Lippling. Als er einen 47-jährigen Pkw-Fahrer überholen wollte, bog dieser jedoch nach links in den Grafhörsterweg ab und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam dabei zu Fall. Das Motorrad rutschte nach links von der Fahrbahn, stieß gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer des Motorrads zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 EUR.

