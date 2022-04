Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(ah)Samstag, 16.04.22, 12:50 Uhr, 33175 Bad Lippspringe, Arminiusstraße, Wohnungseinbruch, Unbekannte Täter brachen das Balkonfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden.

