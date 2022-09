Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Scheibe an Betriebsgebäude eingeschlagen

Velen (ots)

Tatzeit: 04.09.2022, 20:40 Uhr; Tatort: Velen-Ramsdorf, Südring

Eingeschlagen haben Unbekannte am Sonntag in Velen-Ramsdorf eine Fensterscheibe an einem Gebäude eines Betriebs am Südring. Eingedrungen sind die Täter jedoch nicht - im Inneren hatten sich mehrere Personen aufgehalten. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten ein Auto, das auf dem Firmengelände stand. Zu der Tat kam es gegen 20.40 Uhr. Bei den Verdächtigen handelte es sich nach Zeugenangaben um drei Männer, von denen einer dunkle kurze Haare hatte und ein rotes T-Shirt trug. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

