Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Elektroräder gestohlen

Reken (ots)

Tatzeit: zwischen 01.09.2022, 15:00 Uhr, und 04.09.2022, 15:30 Uhr; Tatort: Groß Reken, Steinstraße

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Groß Reken zwei Pedelecs entwendet. Die Elektrofahrräder hatten in einem verschlossenen Gartenhaus auf einem Grundstück an der Steinstraße gestanden. Die Täter erbeuteten zwei Elektroräder der Marke Victoria, eines davon schwarz lackiert. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

