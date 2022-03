Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Ein verletztes Kind, ein beschädigtes Kinderfahrrad und ein Gesamtschaden von 200 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr an der Eimündung Weinstraße / Paulinenstraße in Walheim ereignet hatte. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Ackerschlepper die Weinstraße in Fahrtrichtung Weinberge und missachtete an der Einmündung zur Paulinenstraße die Vorfahrt eines vierjährigen Radfahrers. Beim Erkennen des Ackerschleppers leitete der Junge eine Vollbremsung ein, wodurch eine Kollision jedoch nicht verhindert werden konnte. Der Vierjährige, welcher zum Unfallzeitpunkt einen geeigneten Schutzhelm trug, prallte gegen das Vorderrad des landwirtschaftlichen Fahrzeugs, zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell