Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Gemarkung Leonberg: Unfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es auf der BAB 8 bei Leonberg Ost zu einem Auffahrunfall von drei Pkw. Die Unfallbeteiligten fuhren hintereinander auf der linken Fahrbahn in Fahrtrichtung München. Am Stauende musste der 58-jährige Fahrer eines Audi A3 abbremsen. Der dahinter fahrenden 47-jährigen Fahrerin eines Nissan Infinity gelang es noch, hinter dem Audi zum Stehen zu kommen, während der 53-Jährige VW-Golf Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf den Nissan auffuhr. In der Folge schob der VW Golf den Nissan auf den Audi A3. Die Beifahrerin des Audi A3 erlitt durch den Unfall einen Schock, weshalb sie durch einen Rettungswagen vor Ort untersucht wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

