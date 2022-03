Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 10.03.2022 19:30 Uhr und Freitag, 11.03.2022 17:30 Uhr, wurde die Windschutzscheibe eines in der Tubizer Straße geparkten Pkw der Marke Mitsubishi durch eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Am Pkw der 39-jährigen Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter 07156 43520 in Verbindung zu setzen.

