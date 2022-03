Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Rossmann-Parkplatz in der Karl-Benz-Straße 23 in Weil im Schönbuch zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige VW-Lenkerin stellte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Zwischen 16:10 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am beschädigten VW konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter 07031 132500 zu melden.

