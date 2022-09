Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstählen am Bahnhof

Gronau (ots)

1. Tatzeit: zwischen 03.09.2022, 19.45 Uhr, und 04.09.2022, 00:40 Uhr 2. Tatzeit: zwischen 03.09.2022, 18:40 Uhr, und 04.09.2022, 03:00 Uhr 3. Tatzeit: 04.09.2022, 10:40 Uhr; Tatort: Gronau, Bahnhofstraße - Bahnhof

Zwei mit Ketten angeschlossene Fahrräder haben Unbekannte am Bahnhof in Gronau entwendet. Zu dem Diebstahl eines Mountainbikes des Typs Specialized kam es zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr. Zwischen 18.40 Uhr und 03.00 Uhr stahlen Täter ein Pedelec des Herstellers Batavus.

Gegen 10.40 Uhr am Sonntag entwendeten Diebe an einem auf dem Bahnsteig stehenden Fahrrad eine Fahrradtasche. Der Geschädigte hatte sein Gefährt kurzzeitig aus den Augen gelassen, hielt sich aber in unmittelbarer Nähe auf. Eine Zeugin gab an, dass ein circa 1,80 Meter großer Mann für diese Tat in Frage kommen könnte. Der südländisch aussehende Unbekannte mit schwarzen kurzen Haaren habe ein rotweißes T-Shirt sowie eine blaue oder schwarze Hose getragen und eine E-Zigarette geraucht. Das "merkwürdige" Verhalten war der Melderin aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

