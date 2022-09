Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Unfallzeit: 04.09.2022, 18:55 Uhr; Unfallort: Ahaus, Landesstraße 560

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Ahaus. Der 55 Jahre alte Ahauser war nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 18.55 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße 560 aus Richtung Ahaus-Graes kommend in Richtung Kernstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell