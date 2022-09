Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Brandstiftung an Enscheder Straße

Gronau (ots)

Tatzeit: 03.09.2022, 20:00 Uhr; Tatort: Gronau, Enscheder Straße - Grenze

Mutmaßlich in Brand gesetzt haben am Samstag Unbekannte ein Gebäude in Gronau. In der als Lagerraum genutzten Halle brannten Kunststoffwände sowie Bauutensilien. Bereits Tage zuvor hatten Unbekannte eine Glasfront des Gebäudes beschädigt. Zur Verhinderung des unbefugten Betretens war die Schadstelle bereits provisorisch gesichert worden. Vermutlich durch diese Öffnung sind Unbekannte am Samstag gegen 20.00 Uhr eingestiegen und entfachten das Feuer. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell