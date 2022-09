Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 04.09.2022, 13:30 Uhr; Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg /Donaustraße

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 75-Jährige hatte den Radweg des Biemenhorster Wegs gegen 13.30 Uhr stadtauswärts befahren. An der Kreuzung mit der Donaustraße und der Isarstraße näherte sich von rechts eine Familie, die den Radweg an der Donaustraße in nicht freigegebener Richtung befuhr. Die Bocholterin erschrak, bremste und stürzte. Die vierköpfige Familie entfernte sich, die Verletzte kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann hatte einen kleinen Jungen auf dem Fahrrad, die Frau war bekleidet mit einem langen roten Kleid und einem Kopftuch, ein mitfahrendes Mädchen war circa fünf bis acht Jahre alt und hatte dunkle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

