Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter weg - Zahlenschloss bleibt zurück

Gronau (ots)

Tatzeit: 03.09.2022, zwischen 08:30 Uhr und 23:45 Uhr; Tatort: Gronau, Brookstraße

Einen mit einem Zahlenschloss gesicherten auf dem Gehweg der Brookstegge in Gronau stehenden E-Scooter haben Unbekannte entwendet. Bei der Tat, die sich am Samstag zwischen 08.30 Uhr und 23.45 Uhr abspielte, blieb das Schloss auf dem Gehweg zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

