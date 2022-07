POL-NB: Nicht angemeldete Versammlung auf der K 17-Brücke über der B 96 Nähe Brandshagen (LK VR)

Barth (LK VR) (ots) - Am 16.07.2022 gegen 07:15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter Nissan die Jordanstraße in Zingst. In Höhe der Hausnummer 22 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei eine Hecke und kam an einer Laterne zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden ...

