Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

Raesfeld (ots)

Tatzeit: 04.09.2022; Tatort: Raesfeld-Erle, Rhader Straße

Ein unfreiwilliges Ende gefunden hat am Sonntag in Raesfeld-Erle die Fahrt eines 59-Jährigen mit seine Motorroller. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er am Vormittag die Rhader Straße befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass sein Mofa deutlich schneller als mit 25 km/h unterwegs war. An dem Fahrzeug war es zu technischen Veränderungen gekommen. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 59-Jährige nicht vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. (to)

