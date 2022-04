Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leichte Beute aus unverschlossenen Autos

Kaiserslautern (ots)

Während Polizeibeamte am Montagmittag in der Innenstadt eine Anzeige aufnahmen, machte ein Mann in der Rummelstraße auf sich aufmerksam. Wie der 34-Jährige den Polizisten mitteilte, war ihm kurz zuvor der Autoschlüssel gestohlen worden. Demnach hatte er seinen Audi A6 gegen 12.45 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt und war in die benachbarte Bankfiliale gegangen, um etwas zu erledigen. Den Schlüssel ließ er im Zündschloss stecken und der Wagen blieb unverschlossen. Als der Mann kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der Schlüssel nicht mehr da. Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben. Zeugen, die gesehen haben, wer in den Audi eindrang und sich den Schlüssel herausholte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Diebe waren in den vergangenen Tagen auch im südlichen Stadtgebiet am Werk. Aus der Straße "Am Harzhübel" wurde der Polizei am Montag ein Diebstahl aus einem Fahrzeug gemeldet. Der Pkw war offenbar unverschlossen in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt. Am Freitagnachmittag stellte der Halter fest, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen waren und den Innenraum durchwühlt hatten. Gestohlen wurden das Navi-Gerät der Marke Garmin, ein kleiner Bargeldbetrag sowie der Fahrzeugschein. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Beide Fälle zeigen, wie wichtig es ist, sein Auto abzuschließen - auch wenn man es nur kurz verlässt! Und nicht nur das: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Soll heißen: Wertgegenstände auf keinen Fall im Wageninneren zurücklassen! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell