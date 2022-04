Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die im Stadtteil Erlenbach ihr Unwesen getrieben haben. Vermutlich am vergangenen Wochenende besprühten die Unbekannten in den Straßen "Im Braumenstück" und "Osterberg" mehrere Verteilerhäuschen, Stromkästen und Mülltonnen mit Graffiti.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitagabend (1. April), 19 Uhr, und Samstagnachmittag (2. April), 16 Uhr. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen, die in den fraglichen Straßen und der Umgebung aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen.

Bereits vor ein paar Tagen wurde im Stadtgebiet auch die Wand einer Tiefgarage in der Laubstraße beschmiert. Unbekannte Täter hinterließen an einer Mauer in der Ein- und Ausfahrt verschiedene Schriftzüge, Buchstaben und Zahlenkombinationen in blauer Farbe. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizeiinspektion 1 und ist dankbar für Hinweise auf mögliche Täter unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. |cri

