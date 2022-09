POL-BOR: Raesfeld-Erle - Erstmeldung: Kreuzung nach Unfall gesperrt

Heek (ots) - Unfallzeit: 04.09.2022, 16:15 Uhr; Unfallort: Heek, Bundesstraße 70 - Averbeck In einer leichten Rechtskurve nach links von der Bundesstraße 70 geriet am Sonntagnachmittag ein 82 Jahre alter Autofahrer in Heek. Der Steinfurter fuhr in der Bauerschaft Averbeck einen gut zwei Meter tiefen Abhang hinunter, um schließlich nach mehreren Metern in einem Maisfeld stehen zu bleiben. Dabei verletzte er sich leicht. ...

mehr