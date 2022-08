Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Spiegelstreifer - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Die L 126 befuhr von Aftersteg herkommend in Richtung Muggenbrunn ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag, 01.08.2022, gegen 13.20 Uhr. Kurz vor der Einmündung in Richtung Todtnauberg überholte dieser einen Fahrradfahrer und streifte den Außenspiegel eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Suzuki. Nach dem Streifvorgang entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 150 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell