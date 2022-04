POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Hofladen und eine Tankstelle in Hockenheim ein. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 07.00 Uhr brachen Unbekannte in einen Hofladen in der Bundesstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die elektrische ...

mehr