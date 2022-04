Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 18-Jähriger von Unbekanntem niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Altstadt von einem unbekannten Täter niedergeschlagen. Der Mann war gegen vier Uhr mit seinem Begleiter von der Unteren Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. In der Hauptstraße wurde er von einem unbekannten Täter unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt er mehrere Hämatome sowie blutende Wunden am Auge und am Mund sowie eine Verletzung am Kinn, die im Krankenhaus genäht werden musste.

Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er aus dem Raum Frankfurt komme und in Begleitung einer weiteren männlichen Person war.

Zeugen, die auf den Vorfall in der Hauptstraße aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/59-1700 zu melden.

