Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochsitze und Jagdhütte beschädigt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwischen 17 und 8 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster an einer Jagdhütte und zwei Hochsitze im Waldgebiet zwischen der L598 und den Nußlocher Wiesen. Ein Fenster der Jagdhütte wurde mit einem Stein eingeworfen. Die Hochsitze wurden durch die Unbekannten umgeworfen. Der Gesamtschaden liegt bei 1.000 Euro. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

